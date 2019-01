Nuova scuola Caldarola apre 2 febbraio

(ANSA) - CALDAROLA (MACERATA), 26 GEN - Sarà inaugurato il 2 febbraio il nuovo plesso scolastico 'Simone De Magistris' donato alla comunità di Caldarola dalle cooperative dei consumatori Coop. I lavori sono iniziati un anno fa: i 250 bambini di Caldarola (scuola dell'infanzia e primaria) lasceranno i container dove fino ad ora hanno fatto lezione e torneranno in una scuola nuova e ricostruita. E' il risultato di una rete di solidarietà diffusa che ha visto raccogliere donazioni dai soci di 13 cooperative di consumatori in tutta Italia (dalle grandi come Coop Alleanza alle piccole e piccolissime come Coop Reno o Coop Amiatina in Toscana) cui si sono aggiunti i proventi delle vendite del prodotto a marchio Coop in un dato periodo. Sono stati raccolti i 2,7 milioni necessari e destinati a questa scuola, seguendo le indicazioni date a suo tempo dal commissario per la ricostruzione.