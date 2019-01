Più visitatori in Comuni lotteschi

(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - Non ci sono solo le oltre 15.000 presenze alla mostra di Macerata 'Lorenzo Lotto. Il Richiamo delle Marche', aperta fino al 10 febbraio prossimo a Palazzo Buonaccorsi a suscitare la soddisfazione della Regione Marche che ha promosso l'evento, ma anche l'incremento di turisti in tutti gli otto Comuni lotteschi coinvolti nell'iniziativa. Ad attestarlo l'assessore regionale alla Cultura Moreno Pieroni assieme ad alcuni degli amministratori dei Comuni interessati: Macerata, Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino. Pieroni ha parlato di "un doppio risultato: la destagionalizzazione del turismo e la sperimentazione di un meccanismo di collaborazione tra istituzioni che potrà dare buoni frutti anche in futuro, a partire dalle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Raffaello". Macerata ha contato grazie alla mostra più di 800 persone nei fine settimana, Jesi ha visto crescere i suoi visitatori del 70%. Analoghi risultati a Monte San Giusto e Cingoli.