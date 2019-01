Ordine Medici Ancona firma Patto Scienza

(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ancona è il primo Ordine d'Italia ad aver sottoscritto il patto trasversale per la scienza, il documento in cinque punti sostenuto dagli scienziati Guido Silvestri e Roberto Burioni per dare avvio concreto ad un'alleanza tra medici, scienziati, politici e giornalisti.

Appena pochi giorni dopo l'annuncio della nascita del manifesto pro scienza, l'Ordine dorico ha fatto sapere di volerlo sottoscrivere, appoggiandone in toto i contenuti, perfettamente in linea con quanto da tempo lo stesso Ordine persegue nelle sue attività a favore del sapere scientifico e contro la disinformazione. Il Patto per la scienza ha suscitato i clamori della cronaca per l'adesione a sorpresa anche di Beppe Grillo e Matteo Renzi. Lo scorso anno l'Omceo di Ancona era stato tra i primi in Italia ad aderire alla campagna anti fake-news condotta dalla Federazione Nazionale dei Medici e è da sempre è in prima linea nella sensibilizzazione sul fronte dei vaccini.