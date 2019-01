Crn presenta progetto She, yacht 70m

Crn presenta "She", il progetto del nuovo yacht custom di 70 metri sviluppato con Vallicelli Design. Con i suoi cinque ponti, le aree outdoor e la vivibilità degli interiors, She è una nave pensata per un armatore che ama trascorrere lunghi periodi a bordo insieme ai suoi ospiti, godendo appieno dell'esperienza della crociera. "She è un progetto dalle grandi potenzialità, con lo studio Vallicelli Design abbiamo iniziato un proficuo percorso - ha detto il responsabile commerciale di Crn, Stefano De Vivo -. Stiamo lavorando su differenti progetti, proprio a partire dal nuovo 70m di cui abbiamo recentemente annunciato la firma del contratto".

"La morbidezza delle forme femminili, racchiuse nel nome stesso dello yacht, hanno fortemente ispirato questo progetto", ha aggiunto Andrea Vallicelli.(ANSA)