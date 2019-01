Lupi attaccano ovile, morte cento pecore

Strage di pecore la notte scorsa nell'ovile di un allevamento a Case Rosse di Ascoli, dove i lupi sono riusciti a penetrare uccidendone circa un centinaio.

Ad accorgersi è stato il proprietario che all'alba si è recato all'ovile per mungere i suoi animali. I lupi, si ipotizza, tre o quattro esemplari, sono entrati nel ricovero dove si riparavano 400 pecore. Sei sono state trovate morte sbranate mentre la maggior parte di loro è rimasta uccisa nella ressa seguita al tentativo di fuga degli animali. Alcune sono riuscite a scappare e si sta cercando di recuperarle. L'attacco è avvenuto in una zona al di fuori delle aree montane previste dal bando della Regione Marche che prevede una serie di azioni per l'attenuazione del conflitto allevatore/lupo (finanziamenti per l'acquisto di recinzioni, dissuasori e cani da pastore ecc.).