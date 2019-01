Aus Open, Giorgi eliminata

E' finito al terzo turno il sogno di Camila Giorgi agli Australian Open di Melbourne. La 26enne tennista marchigiana è stata infatti battuta e eliminata dalla ceca Carolina Pliskova, con il punteggio di 4-6 6-3 2-6. Contro la n. 8 del mondo, Giorgi ce l'ha messa tutta, ma non c'è stato nulla da fare. L'italiana ha attaccato tanto, ma ha pagato per molti errori banali, a fronte di una rivale apparsa oltre che in gran forma fisica anche molto concentrata e attenta a sbagliare meno possibile. Con l'eliminazione della Giorgi, sono fuori tutti gli azzurri iscritti al primo Slam della stagione.

Stanotte medesima sorte era infatti toccata a Fognini, ieri a Seppi e Fabbiano.

Quanto al torneo femminile, oggi la numero uno del mondo, la romena Simona Halep ha vinto la sua sfida contro Venus Williams per 6-2 6-3, al prossimo turno troverà l'ex regina del tennis mondiale Serena, e sorella di Venus. Avanti anche la spagnola Garbine Muguruza ha battuto la svizzera Bacsinszky per 7-6(5) 6-2.