Meeting Unesco, padiglioni e vincitori

"Progetti di altissima qualità, evocativi e in piena sintonia con lo spirito dell'Annual conference". Così Francesca Merloni, ambasciatrice di buona volontà Unesco e promotrice di Fabriano città creativa, in un saluto video ai presenti al primo incontro tecnico a Fabriano in vista del meeting Unesco che si terrà a giugno a Fabriano. Si è svolto nella sede di Città Creativa con i progettisti dei padiglioni della creatività vincitori del Bando dopo la manifestazione d'interesse che raccolse 48 candidature.

Gli studi di architettura selezionati vengono da Roma, Bologna e Milano, ma anche da Jesi e Fabriano. Questi i sei padiglioni: 'Artigianato e Tradizioni Popolari' al museo della Carta verrà realizzato da Milk Train di Roma; 'Design' a Le Conce da Paolo Schicchi di Fabriano; 'Film' al cinema Montini da C28 di Fabriano; 'Gastronomia' al mercato coperto da Lascia la scia di Milano; 'Letteratura' alla biblioteca civica da Marcotullio di Jesi; 'Musica' a Le Conce da Diverserighe studio di Bologna.