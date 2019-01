Elica, produzione 20mila cappe in Italia

Incontro fiume nella sede di Confindustria Ancona fra Elica e sindacati, un appuntamento per monitorare l'accordo sottoscritto nell'autunno del 2017. Il management della multinazionale fabrianese, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, ha confermato che entro fine mese, sarà riportata in Italia, nello stabilimento di Mergo (Ancona), la produzione di 20mila pezzi l'anno, cappe Spot-NG che oggi vengono prodotte in Polonia. Nel corso della riunione, sono stati affrontati anche i temi legati al ricorso agli ammortizzatori sociali alla luce dei volumi che si produrranno nel corso del 2019. I sindacati hanno ribadito di essere disponibili a continuare il percorso per trovare tutte le soluzioni possibili per non penalizzare il lavoro dei dipendenti.