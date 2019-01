Giardiniere coltiva serra marijuana

Gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno arrestato un trentenne moldavo, giardiniera disoccupato, che aveva trasformato la sua veranda in una serra per la coltivazione di marijuana ed iniziato una florida attività vicino al Passetto. I poliziotti hanno notato un uomo che si stava allontanando da un condominio, accompagnato dal moldavo. Hanno bloccato il 30enne e ne hanno perquisito l'abitazione, dove c'era una terrazza esterna coperta da un telone bianco e trasformata in una serra, con tutta l'attrezzatura: bilancini di precisione, lampade, concimi, grinder, per la produzione di sostanza stupefacente ed un sacchetto in plastica contenente una sessantina di grammi di marijuana.