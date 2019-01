Nautica, varato nuovo yacht di Merloni

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Varato dal Cantiere delle Marche di Ancona il megayacht Audace, un Explorer di quasi 43 metri disegnato da Andrea Pezzini, ceo di Floating Life, insieme a Mauro Sculli e nato dal desiderio di Andrea Merloni, ex presidente Indesit ed esperto uomo di mare, di possedere uno yacht da vivere come una dimora, capace di poter navigare in tutti i mari del mondo. Merloni ha partecipato attivamente al progetto. Desiderava che a bordo ci fosse un intero ponte dedicato al suo appartamento privato, che lo yacht potesse imbarcare una Jeep e una moto per spostamenti a terra, due tender di cui uno di 10 metri. Desiderava, inoltre, che fosse uno yacht su cui organizzare eventi. La sua "Penthouse" è stata realizzata a 15 metri di altezza al posto del sundeck. Due zone adibite a discoteca. Per gli ospiti 4 cabine "Audace è il risultato di un lavoro di squadra realizzato in un cantiere molto competente - ha detto Pezzini -. Per me è un'emozione vedere realizzato questo 42 metri, rappresenta la summa delle nostre competenze".