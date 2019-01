Bomba Ancona, stop treni il 20 gennaio

Circolazione dei treni sospesa tra le stazioni di Falconara e Varano (Ancona) lungo la linea ferroviaria Adriatica domenica 20 gennaio, dalle 9 alle 19, su ordinanza della Prefettura di Ancona, per il disinnesco di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto a ottobre nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. I treni regionali saranno cancellati fra Falconara e Ancona e tra Ancona e Varano. I treni della Lunga Percorrenza saranno limitati a Falconara, Loreto, Civitanova e Pescara. Per garantire la mobilità saranno a disposizione autobus sostitutivi tra le stazioni di Falconara e Varano/Loreto. A causa della contemporanea sospensione del traffico stradale, gli autobus sostitutivi non effettueranno la fermata ad Ancona. L'orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all'effettivo completamento delle operazioni programmate. E da Viva Servizi viene l'invito a chiudere i rubinetti nella zona rossa.