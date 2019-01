Aggiudicato bando Mercato ittico Ancona

(ANSA) - ANCONA, 15 GEN - Avrà presto il disegno per il suo futuro il mercato ittico del porto internazionale di Ancona, con un tratto in continuità con l'originale del suo ideatore Gaetano Minnucci e in accordo con le esigenze e le funzioni di una struttura moderna. Il bando per il progetto di ammodernamento è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di professionisti Acale srl, Gea società cooperativa e Acale studio associato di Ancona. L'edificio principale, con una superficie totale di 2.400 metri quadrati, è stato costruito nel dopoguerra su progetto dell'architetto Minnucci, firma del Novecento, protagonista della ricostruzione di Ancona e autore di altre opere di rilievo della città, come la Galleria dorica. Alla gara, indetta dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, hanno partecipato 17 società di progettazione di tutta Italia. L'intervento di ammodernamento prevede un investimento complessivo di circa 2,6 milioni di euro.