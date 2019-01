Bambini e anziani insieme,progetto Osimo

Riprende mercoledì 16 gennaio a Osimo il progetto "Bambini e anziani: la tenerezza di un nuovo incontro" partito con successo e in via sperimentale lo scorso anno e che ha visto protagonisti i bambini della scuola di infanzia Muzio Gallo e alcuni residenti della casa di cura Grimani Buttari. Il progetto, sviluppato da Simona Cola e Silvia Santarelli, è stato promosso dalla Asso (Azienda speciale servizi Osimo) e dalla casa di riposo Grimani Buttari.

I bambini della scuola dell'infanzia si recheranno ogni mercoledì, accompagnati da un'insegnante, alla casa di riposo per condividere con gli anziani momenti di gioco, di ascolto, laboratori di cucina e attività Montessoriane. Obiettivi del progetto sono favorire negli anziani una maggiore utilità sociale e dare la possibilità di recuperare il loro passato e fornire un ricordo da lasciare alle generazioni future. I bambini potranno cogliere l'importanza della persona anziana, condividere con spazi comuni e recuperare la dimensione della lentezza.