Aerdorica, offerta 15 milioni da Njord

E' di 15 milioni di euro l'offerta economica avanzata da Njord Adreanna, società del gruppo Njord Parners, per diventare socio privato di maggioranza di Aerdorica, la società di gestione dell'Aeroporto delle Marche, il cui attuale socio di maggioranza è la Regione Marche. La busta con l'offerta economica è stata aperta stamane e, insieme ai risultati della valutazione dell'offerta tecnica da parte di una commissione nominata da Aerdorica e all'offerta amministrativa, già esaminata il 4 gennaio, alla scadenza del bando, ha portato all'aggiudicazione provvisoria alla società, che fa capo al gruppo inglese specializzato in investimenti per situazioni speciali. Njord Adreanna è stata l'unica a farsi avanti, dopo che altri potenziali investitori avevano rinunciato. L'offerta di 15 milioni è congrua con le indicazioni del bando. L'aggiudicazione è al momento provvisoria: tutta la documentazione deve essere sottoposta alla stazione appaltante (Aerdorica) e alla ratifica dell'assemblea degli azionisti.