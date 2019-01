Prezzi Ancona a dicembre -0,1% in mese

Ad Ancona, a dicembre l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile pari a -0,1%. Il tasso tendenziale annuo scende da +1,0% a +0,7%. Nel mese la variazione principale riguarda ricreazione, spettacolo e cultura (+1,4%), mentre i trasporti segnano -0,9%. Nell'anno invece sono cresciuti abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+5,2%) istruzione (+2,7%), bevande alcoliche e tabacchi (+2,5%). In calo i prezzi per comunicazioni (-4,3%) e abbigliamento e calzature (-3,2%).