Natale, a Recanati nel nome di Leopardi

Natale nel nome di Giacomo Leopardi a Recanati: nelle festività appena concluse i musei della città hanno fatto il pieno di visitatori. Dal giorno dell'inaugurazione, il 20 dicembre, fino al 6 gennaio sono stati 1.200 i visitatori a Villa Colloredo Mels per la prima tranche degli eventi di "Infinito Leopardi", i festeggiamenti in occasione dei 200 anni della celebre poesia. Nel periodo natalizio è stato stimato, inoltre, un movimento turistico nei musei civici e nel centro di informazioni turistiche di Recanati di oltre 3.300 visitatori. Nel 2018 si registra un incremento del 24% di visitatori nel periodo giugno-dicembre rispetto all'anno precedente, con quasi 69 mila presenze fra transiti nel circuito culturale, ufficio di informazioni turistiche e biglietti staccati. Il 2018 quindi si è chiuso con un incremento di visite alle strutture museali cittadine, ravvivando Recanati e confermandola come meta culturale e luogo dove trascorrere le festività di Natale.