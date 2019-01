Form, 13 concerti e 65 repliche nel 2019

Tredici concerti per un totale di 65 repliche dai classici, come Mozart e Ciaikovski, fino a Jobim e ai Queen in 15 Comuni delle Marche, con trasferte a Roma e Cremona. E' il fitto programma 2019 dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana-Form, illustrato dall'assessore alla Cultura della Regione Moreno Pieroni assieme al presidente e al direttore dell'omonima fondazione Carlo Maria Pesaresi e Fabio Tiberi.

"Vera colonna sonora della nostra comunità - ha dichiarato Pesaresi - la Form con le 20mila presenze di pubblico e i 300 contratti con i musicisti realizzati nel 2018, concorre a lanciare giovani talenti e a formare nuovo pubblico anche con iniziative collaterali. Quest'anno si concretizzeranno in incontri con il musicologo Cristiano Veroli, che contestualizzerà la scena storica e culturale del programma di alcuni concerti". Molti anche i solisti di fama ospiti nei vari appuntamenti, dai pianisti Gianluca Luisi e Lorenzo Di Bella a Kristine (violino) e Margarita (violoncello) Balanas, a Stefan Milenkovic.