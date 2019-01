Carrara a Fondazione Pergolesi-Spontini

"Il teatro che immagino parla a tutti nel linguaggio della qualità, è una scatola dei sogni capace di creare momenti indimenticabili. Il mio impegno sarà connettere il teatro ai cittadini, aprirlo ad ogni pubblico anche portando l'esperienza artistica in spazi diversi. Perché il teatro è di tutti, una casa abitabile capace di portare emozioni e occasioni di crescita". Parole del compositore Cristian Carrara, al Teatro Pergolesi di Jesi per il suo primo incontro con la stampa come nuovo direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini. Con lui il sindaco e presidente della Fondazione Massimo Bacci, l'assessore alla cultura Luca Butini, Lucia Chiatti, ad della Fondazione. Nato a Pordenone nel 1977, considerato tra i compositori più brillanti della sua generazione, Carrara resterà in carica per il biennio 2019-2020.

E' il primo compositore alla guida del Pergolesi, sede di attività lirica ininterrotta dal 1798, Teatro di Tradizione dal 1968 e sede di un festival internazionale.