Sicurezza: sindaco Ascoli, Ceriscioli legga meglio decreto

(ANSA) - ANCONA, 9 GEN - "Leggo che anche il presidente delle Marche starebbe pensando di ricorrere alla Corte costituzionale contro il decreto sicurezza varato dal Governo. È un suo diritto. Studi bene tuttavia perché, almeno a leggere le sue dichiarazioni, il Governatore (che è pure assessore alla Sanità) evoca concetti e principi che poco, o punto, hanno a che fare con le novità introdotte dal decreto sicurezza". Così in una nota il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, responsabile finanza locale dell'Anci. "Mi riferisco all'assistenza sanitaria per tutti i richiedenti asilo - spiega - che, con buona pace di Ceriscioli, è già assicurata dalla legge e non viene minimamente scalfita dall'art.13 del Decreto Sicurezza. La norma infatti si limita a stabilire che il permesso di soggiorno per richiedente asilo non comporta automaticamente l'assegnazione della residenza. Si tratta di una regola di buonsenso che, tra l'altro, consente di evitare il caos che si era creato negli uffici anagrafe dei Comuni italiani, a seguito di una regola introdotta nel 2015 che imponeva un aggiornamento costante delle liste anagrafiche imposto dai continui spostamenti dei richiedenti asilo". "L'art. 13 in sostanza, Leoluca Orlando e Luca Ceriscioli non me ne vogliano - aggiunge Castelli -, non compromette le protezioni sociali, scolastiche e sanitarie riconosciute in favore dei richiedenti asilo ai quali sono comunque assicurate, nei presidi pubblici e privati accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva". "La residenza, a ben vedere, rileva solo ai fini della concessione di contributi economici, della patente e dell'assegnazione delle case popolari ma - sottolinea il sindaco di Ascoli PIceno - mi rifiuto di pensare che Ceriscioli voglia mettere sullo stesso piano, ai fini degli alloggi sociali (se e quando ne costruirà qualcuno), i clandestini con coloro che, italiani o stranieri regolarmente residenti, hanno il diritto di soggiornare legittimamente nel nostro Paese. Mi rifiuto di pensarlo, ma ormai il governatore ci abituato alle sorprese più amare e, tra queste, potrebbe esserci l'attivazione di un contenzioso tra Eegione e Stato rispetto ad una legge che finalmente va nel senso di governare l'immigrazione e non di subirla come fosse una condizione ineluttabile".(ANSA).