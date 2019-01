Tennis: Giorgi buon esordio a Sydney

Ottimo esordio stagionale per Camila Giorgi al "Sydney International", torneo Wta Premier, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Open di Australia.

L'azzurra, numero 27 del ranking mondiale, semifinalista lo scorso anno, nel match che ha aperto il tabellone principale ha sconfitto 6-3 6-3, in un'ora e mezza di gioco, l'australiana (di origini croate) Alja Tomljanovic, numero 45 Wta, reduce dai quarti a Brisbane e in gara con una wild card.