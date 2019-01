Bomba Ancona, Croce gialla si 'sposta'

La Croce gialla di Ancona si 'trasferirà' presso il comando della polizia municipale, il 20 gennaio, in occasione dell'evacuazione di 12mila residenti della zona Archi-Stazione per la rimozione di un'ordigno bellico. Solo per quel giorno la centrale operativa della sede di via Ragusa dell'associazione di volontari di pubblica assistenza, da evacuare in quanto si trova nel raggio di 800 metri previsto dal piano di sicurezza, opererà in via dell'Industria da dove partiranno anche i mezzi per gli interventi. Il giorno prima dell'evacuazione verranno trasferiti i mezzi nel piazzale del Comando dei vigili: sono una quarantina tra taxi sanitari, ambulanze, macchine dell'urgenza, due auto d'epoca e ambulanza veterinaria. I volontari del turno di notte la mattina del 20 alle 4 abbandoneranno la sede per recarsi in via dell'Industria da dove verranno coordinati gli interventi per i quali l'associazione sarà in prima linea, ad esempio l'evacuazione di disabili, persone allettate o con problemi di deambulazione.