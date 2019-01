Droga hascisc e MDMA in casa, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 22enne di Folignano trovato in possesso, nella propria abitazione, di più di un etto di hascisc e decine di grammi di MDMA, droga sintetica, molto di moda tra i giovani frequentatori di locali notturni. La droga è stata sequestrata insieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 800 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Ascoli Piceno.