Saldi invernali Marche, 160 milioni euro

Valgono circa 160 milioni di euro i saldi invernali nelle Marche che inizieranno il 5 gennaio. La stima è fornita da Confcommercio Marche e Marche Centrali: l'acquisto medio a famiglia sarà di 280 euro e quello a persona di 121 euro per abbigliamento, calzature e accessori. Un quadro in linea con lo scorso anno ma con l'opportunità di "risvegliare i consumi" e permettere ai "consumatori di tornare a trovare vere occasioni nei negozi". "Il 2018 - spiega il direttore generale Massimiliano Polacco - si è chiuso senza botti e con molte preoccupazioni per i commercianti che si vedono schiacciati da consumi che non decollano e concorrenza sleale del 'wild web', costi insopprimibili e tasse sempre più asfissianti. Ma con i saldi invernali - auspica - le vie e i centri dei nostri Comuni avranno l'opportunità, offerta dalla moda, per rianimarsi, rinsaldare le relazioni con i clienti all'insegna della trasparenza del rapporto prezzo/qualità con professionalità e servizio offerti dai negozi di prossimità".