Capriolo sul molo di San Benedetto

Un capriolo che saltella sui monti certamente non fa notizia, d'altronde è il suo habitat naturale. Ma vederne uno che trascorre i giorni a cavallo di Capodanno al mare è tutt'altra cosa. Accade a San Benedetto del Tronto, dove oggi è stato recuperato un esemplare di capriolo che da qualche giorno si aggirava in Riviera. Giunto al molo del porto sambenedettese, è stato recuperato e messo in salvo grazie all'intervento di carabinieri forestali del comando di Ascoli Piceno, di agenti della polizia municipale e di un veterinario dell'Asur, che lo ha preso in cura. L'animale, la cui presenza era stata segnalata in più zone nei giorni scorsi, è ferito ad una zampa, ma complessivamente sta bene, e verrà quanto prima trasferito in zona montana.