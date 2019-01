Maltempo Marche,avviso neve sotto 300 mt

Avviso di condizioni meteo avverse nelle Marche fino al 4 gennaio per neve fino al livello del mare, vento forte, mare molto mosso e pericolo di "diffuse gelate" nelle ore notturne. Lo ha diramato la Protezione civile regionale. Fino al 3 gennaio vi saranno "cumulate di neve sotto i 300 mt fino ai cinque centimetri, soprattutto sui settori centro-meridionali". Per il 4 gennaio invece "le nevicate saranno diffuse su tutta la regione con cumulate attorno ai 10 cm sotto i 300 mt e attorno ai 15-20 cm sopra quella quota i 300 mt". Tali fenomeni si esauriranno nel pomeriggio di venerdì.

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio le raffiche di vento "lungo la fascia costiera e sui settori montani meridionali raggiungeranno intensità di burrasca". L'intensità sarà in graduale attenuazione la mattina de 3 gennaio con "residue raffiche sui settori costieri meridionali". "Mare molto mosso e a tratti agitato" nella notte tra il 2 e il 3 gennaio".