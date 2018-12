Unioncamere, 7.560 richieste imprese

(ANSA) - ANCONA, 31 DIC - Sono 7.560 le persone richieste dalle imprese nelle Marche a dicembre, secondo la rilevazione del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere. Il dato è di 62.500 ingressi al lavoro nel Centro Italia, circa 319 mila in Italia. Nel periodo dicembre 2018-febbraio 2019, i nuovi occupati previsti nella regione sono invece 28.910. Le imprese che prevedono assunzioni sono l'11% del totale, 208mila aziende quelle iscritte alla Camera di Commercio delle Marche che, al terzo trimestre 2018, occupavano 631mila persone. Le aree aziendali interessate dalle assunzioni sono per il 55% la produzione di beni e erogazione dei servizi, il 16% commerciali e vendita, tecniche e progettazione per il 12% degli assunti, logistica 11%, il 3% interessa invece l'area amministrativa e quella della direzione-servizi generali. Il 16% degli ingressi al lavoro riguarda i profili high-skill, ad alta specializzazione, dirigenti, specialisti e tecnici, quota però inferiore al dato nazionale del 20%.