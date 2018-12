Minaccia con bottiglia rotta, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 31 DIC - Ubriaco, chiede al titolare di un bar altri alcolici e al rifiuto del gestore spacca una bottiglia contro la porta e lo minaccia, chiedendo di dargli da bere e di consegnargli l'incasso della giornata. E' successo la scorsa notte in zona Palombella ad Ancona. Alcuni clienti sono riusciti ad allontanarlo e l'uomo, un 37enne marocchini, in regola con le norme di soggiorno, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti, chiamati dal titolare, mentre tentava di danneggiare una Golf parcheggiata nei pressi. Il 37enne è stato arrestato per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto e rinviato il processo imponendo allo straniero la misura cautelare dell'obbligo di firma in Questura.