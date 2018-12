Lotto...e dintorni, a Monte San Giusto

(ANSA) - mONTE SAN GIUSTO (MACERATA), 29 DIC - Non ci sono solo le splendide sale di Palazzo Buonaccorsi a Macerata per la mostra "Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche". Le opere dell'artista veneto si possono ammirare in otto città lottesche, che rappresentano un vero e proprio museo diffuso sul territorio marchigiano. Centri grandi e piccoli come Monte San Giusto (Macerata), dove si trova Palazzo Bonafede, una delle maggiori architetture del Rinascimento nelle Marche, insieme al Palazzo Ducale di Urbino. Di fronte c'è la chiesa di Santa Maria in Telusiano, dove è custodita la "Crocifissione" (1529-1530), capolavoro di Lotto, ancora inserita nella sua cornice originale, un'eccellenza dell'ebanistica rinascimentale. Secondo Berenson, è "la più bella e intensa rappresentazione del Golgota del Rinascimento": il committente, il vescovo di Chiusi Niccolò Bonafede compare in basso inginocchiato: caso eccezionale di raffigurazione del committente dal vivo. La pala venne realizzata in gran parte a Venezia e conclusa a Monte San Giusto.