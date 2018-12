Priscilla Regina del Deserto alle Muse

(ANSA) - ANCONA, 28 DIC - Dal 3 al 6 gennaio al Teatro delle Muse di Ancona, in esclusiva regionale (sabato 5 gennaio è prevista la doppia recita alle 17 e alle 20:45 e la domenica la pomeridiana alle 16:30), arriva il musical dei record: Priscilla La Regina del Deserto. La più grande produzione mai realizzata in Italia, è tratta dall'omonimo film cult "Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto", vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes. E' una travolgente avventura "on the road" di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia. Un musical sfavillante di Stephan Elliott e Allan Scott con oltre 500 costumi, 60 parrucche, 23 attori e 27 brani internazionali da "I Will Survive" a "It's raining men". La regia italiana è di Matteo Gastaldo, la direzione musicale di Fabio Serri. Nel cast Manuel Frattini, Mirko Ranù, Cristian Ruiz, Stefano De Bernardin, Arianna Bertelli.