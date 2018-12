Papa, sindaci cratere a udienza Prociv

(ANSA) - ANCONA, 22 DIC - "Ringrazio particolarmente il Dipartimento della Protezione Civile per aver invitato i sindaci del cratere del sisma del centro Italia all'incontro con papa Francesco". Così Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche e coordinatore dei presidente delle Anci Regionali in udienza con il pontefice nell'Aula Paolo VI. Inizialmente programmato per il settembre 2016 e poi rinviato perché le Marche e tutto il centro Italia vivevano il dramma delle conseguenze del sisma del 24 agosto, "ci siamo ritrovati oggi per testimoniare i valori di solidarietà, vicinanza, amicizia, stima e rispetto per tutte le forze civili e militari che costituiscono l'indispensabile nucleo di primo soccorso alla popolazione colpita dalle calamità" dice Mangialardi. "I sindaci costituiscono il riferimento istituzionale per i cittadini e il coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile è fondamentale per assistere chi vive un dramma. Ringraziamo il Santo Padre per la sua attenzione, vicinanza e preghiera per i terremotati".