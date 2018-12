Inaugurati affreschi Palazzo Ferretti

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Riaperto al pubblico il Salone delle Feste di Palazzo Ferretti di Ancona, sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, dopo un restauro di due anni che ha riportato gli affreschi della volta attribuiti alla bottega dei fratelli Taddeo e Federico Zuccari, fortemente ritoccati negli anni, al loro cinquecentesco aspetto originario.

Dipinti presumibilmente tra il 1577 e il 1585, raffigurano grottesche e vedute di città, scenette di genere e animali reali e immaginari, immagini mitologiche, rovine, monumenti de cariatidi. Riferimenti simbolici, amorosi e beneauguranti, fanno inoltre pensare che gli affreschi siano stati realizzati per un matrimonio. Nell'occasione, è stato liberato dalle vetrine dei reperti archeologici, anche lo splendido salone di 120mq che ospita gli affreschi, consentendo al pubblico di ammirare il prezioso pavimento in legno intarsiato e di avere una visione della stanza come se fosse ancora abitata dai suoi proprietari, la nobile famiglia Ferretti.