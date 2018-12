Sanità, Rizzani prima per nuovo Salesi

La ditta friulana Rizzani, in forma di associazione temporanea di imprese, è risultata prima classificata nella graduatoria stilata dalla commissione aggiudicatrice per realizzare il nuovo Ospedale Pediatrico Salesi: una struttura con 112 posti letto i cui lavori valgono 56 milioni di euro. Dà notizia di questo "importante passaggio" il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. "Grazie a questo importante passaggio - commenta - l'opera attesa da molti anni e che darà all'Ospedale Pediatrico delle Marche una nuova casa, si avvicina sempre di più alla concretizzazione". Se l'impresa diventerà aggiudicatario definitivo, "dovrà terminare i lavori entro tre anni" cioè entro il 2022. Cronoprogramma dunque rispettato: entro gennaio verranno verificati tutti i requisiti di legge della ditta vincitrice per poi procedere all' affidamento dei lavori che potranno iniziare a marzo prossimo.