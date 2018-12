Dopo incidente auto cade in un pozzetto

Dopo un incidente stradale che aveva coinvolto tre auto, probabilmente causato dal ghiaccio presente sulla sede stradale, scende dall'auto e cade in un pozzetto profondo circa cinque metri. E' accaduto a Pian di Pieca di San Ginesio lungo la Sp 78. La donna infortunata, che guidava una delle vetture coinvolte nella carambola, è stata recuperata dai vigili del fuoco che si sono introdotti con una lunga scala nel pozzetto la cui apertura era stata divelta perché urtata da una delle vetture. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il luogo dell'incidente e le auto. L'infortunata ha subito ferite non gravi ed è stata trasportata in ospedale solo per precauzione.