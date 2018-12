Regione Marche, piazzale a Emanuela Loi

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all'unanimità una risoluzione per intitolare il piazzale antistante l'ingresso di Palazzo Leopardi, o una importante sala, a Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino rimasta uccisa a 25 anni nell'attentato del 1992. La risoluzione è scaturita da una mozione presentata dalla consigliera Elena Leonardi (Fdi) e condivisa da numerosi consiglieri regionali: "è il riconoscimento - ha osservato Leonardi - a una figura femminile che ha sacrificato la propria vita, un omaggio al lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine e un monito a tenere vivo quel sentimento trasversale necessario per contrastare la mafia". La capogruppo di Fdi ha anche invitato la Regione ad attivarsi per applicare il Protocollo siglato tra Anci e Commissione Pari opportunità per incentivare la toponomastica femminile.