Ceriscioli, no altro inverno così in Sae

"Voglio essere chiaro. Sono davvero arrabbiato per la situazione. C'ero anche io alla consegna delle chiavi, ho incontrato moltissimi cittadini che vivono nel disagio post sisma. Non è possibile tollerare un altro inverno così e vogliamo che chi ha compiuto inadempienze così gravi possa rispondere delle sue responsabilità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a proposito dei problemi segnalati in diverse Sae, le casette nelle zone terremotate. "È stata incaricata l'avvocatura - ricorda - di procedere giudizialmente nei confronti dei responsabili degli evidenti, gravi e ingiustificabili disservizi, ritardi e difetti. Nella realizzazione delle Sae la Regione ha dovuto a suo tempo affidare i lavori a imprese selezionate con gara svolta a livello nazionale dalla Consip. Ne era obbligata per legge. Ha comunque proceduto - conclude Ceriscioli - a contestare tutti gli inadempimenti, applicare penali e in qualche caso anche a risolvere i contratti di affidamento in essere".