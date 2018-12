Riapre basilica San Nicola a Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 16 DIC - Tantissime persone, venute anche da fuori regione, hanno partecipato alla cerimonia di riapertura della Basilica di San Nicola, dopo i lavori di messa in sicurezza che hanno consentito di rendere nuovamente fruibili, dopo un controllo accurato del soffitto a cassettoni e dopo il montaggio di una rete di protezione, la navata centrale, la Cappella delle Sante Braccia dove è stato sistemato il corpo del Santo e il Cappellone trecentesco i cui preziosi affreschi sono in parte visibili: è stata rimossa l'impalcatura più bassa che consente la visione della fascia che narra la vita e i miracoli di San Nicola. Il lavoro più complesso di messa in sicurezza ha interessato lo spazio di collegamento tra la navata centrale, il Cappellone e la cappella delle Santa Braccia, particolarmente danneggiato.