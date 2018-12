A New York 'Luoghi e Paesaggi Marche'

Venti foto, selezionate in un concorso, raccontano la bellezza delle Marche dalle pareti dello showroom Scavolini a New York, nel quartiere di Soho. La mostra fotografica "Luoghi e Paesaggi delle Marche", promossa dall'associazione Marchigiani in America (Mia), è stata inaugurata da Neri Marcorè che ha premiato l'autore della foto più bella Filippo Gioacchini, arrivato da Castelfidardo (Ancona). "Le mie colline" il titolo della sua opera, che immortala il classico paesaggio ondulato delle Marche, usando una frase di Guido Piovene come descrizione: "Un viaggio nelle Marche, non frettoloso, porta a vedere meraviglie". "Monte Vettore" il titolo della seconda classificata, di Pierluigi Giorgi (Ascoli Piceno). "Le foto della mostra sono le più votate di un concorso che abbiamo organizzato tra settembre e novembre" - spiega Riccardo Lattanzi, presidente di Mia, professore di radiologia ed ingegneria elettronica alla New York University.