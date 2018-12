85enne chiama 113, ladri arrestati

(ANSA) - ANCONA, 16 DIC - A 85 è riuscita a reagire ad un furto messo a segno da due sconosciuti che si erano presentati in casa con la scusa di vendere calendari della Croce Gialla , chiamando il 113 e fornendo ai poliziotti una descrizione minuziosa dei ladri che ha permesso di rintracciarli e arrestarli poco dopo. Un 48ene e un 23enne di Osimo si erano presentati a casa dell'anziana in via Scrima a Ancona, offrendo calendari dietro offerte di 5-10 euro: la donna ha donato 6 euro, ma quando i due sono usciti, si è insospettiti e poi si è accorta che era stata scomparsa una banconota da 50 euro, nascosta sotto un peluche. Ha chiamato subito la polizia, che grazie ai particolari forniti dall'85enne ha individuato i due ladri in via Cristoforo Colombo: sono stati arrestati per furto in abitazione e truffa aggravata dalla minorata difesa, e denunciati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Ora sono ai domiciliari. La Croce Gialla fa sapere che i calendari vengono lasciati nelle cassette per la pubblicità.