Natale,Castelbellino 'Paese dell'Albero'

(ANSA) - CASTELBELLINO (ANCONA), 14 DIC - Tornano domenica 16 dicembre le bancarelle a Castelbellino per il Mercatino dei Sogni e il Villaggio di Natale, appuntamento conclusivo del calendario di iniziative raccolte sotto il nome di "Castelbellino, il Paese dell'Albero". Centinaia di bancarelle saranno dislocate lungo le vie e le piazze del borgo, insieme agli stand dai sapori tipici. Si inizierà alle 9 con l'apertura del mercatino. Alle 11, pranzo insieme nelle sale al coperto con i piatti tipici invernali, dalle tagliatelle alla polenta, dalle spuntature alle cresciole di polenta, dolcetti, castagne e vin brulé. Dalle 15, le vie di Castelbellino si trasformeranno ne "Il borgo di Babbo Natale" con tanto di Ufficio Postale, truccabimbi, slitta, gonfiabili, spettacoli di magia, fuoco e giocoleria. Ci sarà anche un concerto itinerante con musica natalizia per zampogne. Mercatini e stand resteranno aperti fino alle 22. Si potrà raggiungere in paese esclusivamente e facilmente con il bus navetta.