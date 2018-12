Natale, presepe Vvf in anfiteatro Ascoli

Dopo l'esordio sotto il Ponte di Cecco e la "trasferta" del 2016 presso la Rocca di Arquata del Tronto, come simbolo di speranza e rinascita a seguito della distruzione provocata dal terremoto, il prespe dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno torna in città e ha come sfondo un altro monumento. Il presepe è stato realizzato nella splendida cornice dell'anfiteatro di Porta Romana, palcoscenico naturale per una Natività di tali dimensioni. Le figure principali sono alte circa tre metri e per essere valorizzate necessitano di ampi spazi. Fondamentale l'illuminazione che valorizzerà lo scenario costruito. Le luci si accenderanno nella serata del 15 dicembre. Il presepe nell'anfiteatro romano è stato proposto dai vigili del fuoco e il Comune di ASscoli Piceno ha sposato immediatamente il progetto presentato dal comandante Paolo Mariantoni, fornendo la collaborazione del personale municipale per le esigenze tecniche.