Premi: il 'Tonino Carino' a Bruno Pizzul

"All'inconfondibile voce che con competenza e professionalità ha saputo, più di ogni altra, accompagnare e accarezzare gioie e delusioni di un paese innamorato di calcio". Con questa motivazione il sindaco di Offida (Ascoli Piceno) ha consegnato oggi al giornalista Bruno Pizzul il premio 'Tonino Carino'. Lucciarini si è recato in Friuli per consegnare il riconoscimento e realizzare un'intervista con Pizzul che sarà proiettata in occasione della cerimonia ufficiale in programma al teatro Serpente Aureo di Offida il 26 gennaio. "E' stato per me un orgoglio aver potuto premiare Bruno Pizzul - commenta il sindaco di Offida -. Un premio che ha particolarmente gradito, anche per il bel rapporto che aveva con Tonino Carino col quale ha lungamente lavorato alla Rai e che riteneva giornalista di grandi capacità anche per il rapporto che riusciva a instaurare coi colleghi". Il premio 'Tonino Carino' sarà presentato domani a Roma nel corso di una conferenza stampa nella sede Rai.