A Jesi prima assoluta Gran Circo Rossini

Cantanti lirici, artisti circensi, danzatori, e le musiche di Matteo Salvo e Giuseppe Pitarresi da Gioachino Rossini con l'omaggio al grande compositore pesarese nel 150/o anniversario della morte. Un 'giallo storico' tra lirica e circo, ispirato al testamento di Gioachino Rossini più volte modificato dal compositore, va in scena al Teatro Pergolesi di Jesi in prima esecuzione assoluta venerdì 14 dicembre (repliche sabato 15 e, in pomeridiana, domenica 16 dicembre alle ore 16. È il "Gran Circo Rossini", CircOpera di Giacomo Costantini che chiude la 51/a stagione lirica di Tradizione 2018 del Teatro Pergolesi di Jesi con la celebrazione dei 150 anni dalla morte del pesarese: una proposta inedita, un punto d'incontro della tradizione operistica italiana con la tradizione musicale del circo per uno spettacolo unico e coinvolgente cui collaborano compositori e artisti di circo, cantanti, strumentisti e un danzatore.