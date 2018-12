Tragedia discoteca, sei vittime e feriti

(ANSA) - ANCONA, 8 DIC - Cinque minorenni e una madre che aveva accompagnato la figlia sono morti la notte scorsa travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. Si tratta di due ragazze del 2004 di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano, e una donna del '79 di Senigallia. Al momento ci sono 12 codici rossi, 45 codici verdi e 9 codici gialli. Gli investigatori stanno lavorando per accertare quanto persone erano nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) durante il concerto di Sfera Ebbasta: l'ipotesi investigativa è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito.

I titolari della discoteca sono stati già sentiti. E pare sempre più fondata l'ipotesi che sia stato spruzzato dello spray urticante, provocando il fuggi fuggi generale. Una ragazza presente nella discoteca ha ripreso con il telefonino i momenti fondamentali della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.