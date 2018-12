Marche, 113 mln investimenti in triennio

(ANSA) - ANCONA, 7 DIC - "Invariato il bilancio precedente" e una "montagna di risorse per investimenti", un piano che vale 113 milioni di euro per il triennio 2019-2021. E' la sintesi dell'assessore regionale Fabrizio Cesetti del bilancio di previsione 2019-2021 approvato dalla Giunta che destina investimenti per 45,5 milioni di euro al 2019, 31,6 milioni al 2020 e 35,9 milioni al 2021. "Con la manovra - osserva - oltre a mantenere invariato il bilancio precedente, si aggiungono una montagna di risorse per investimenti che danno una risposta concreta ai territori, per la loro crescita e sviluppo a sostegno della ricostruzione morale e materiale". La misura è stata impostata sulla base delle disposizioni normative del Ddl di bilancio dello Stato 2019 e della possibilità di utilizzare nel 2019 più risorse per investimenti. "Risorse preziose spalmate in tre anni - aggiunge Cesetti - misura che è un'opportunità perché è così possibile progettare interventi in anticipo e mettere in campo attività che richiedono una programmazione".