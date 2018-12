Due donne morte in mare, ipotesi suicidi

I corpi senza vita di due donne sono stati trovati in mare davanti alle coste marchigiane: uno a Gabicce Mare, l'altro a Porto San Giorgio. L'ipotesi privilegiata per entrambi i casi, che sono distinti, è che si tratti di suicidio. Il primo cadavere, di una donna dell'apparente età di 40-50, senza evidenti segni di violenza, è stato rinvenuto a pochi metri dalla battigia della spiaggia sul lungomare Cristoforo Colombo a Gabicce Mare all'altezza del bagno dieci. Sul posto carabinieri, sanitari del 118, guardia costiera e il medico legale. La Procura di Pesaro disporrà probabilmente l'autopsia ma sembrerebbe trattarsi di un atto volontario. Il secondo corpo, di una vedova 70enne ospite di una casa famiglia, da cui si era allontanata da qualche ora, era invece a qualche decina di metri dalla spiaggia sul lungomare sud di Porto San Giorgio. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica ed è intervenuto personale della circondariale mare del 118.