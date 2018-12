Pd: segretario Marche, sfida è rinnovarlo, non nuovi partiti

(ANSA) - ANCONA, 6 DIC - Il nuovo segretario regionale del Pd Marche Giovanni Gostoli rilancia l'hashtag del sindaco di Pesaro Matteo Ricci "#iostonelPD". "Siamo nati per unire, non per dividere. Per prenderci cura dell'Italia e dell'Europa - scrive Gostoli su Twitter - fare un Pd nuovo è la sfida, non nuovi partiti. Alziamo lo sguardo, ricostruiamo una nuova cultura politica democratica, riformista, europea. Unità, umiltà, umanità".(ANSA).