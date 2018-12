Natale a teatro con 'Panettone Rossini'

(ANSA) - PESARO, 6 DIC - Con il "Panettone G. Rossini" Pesaro porta il Natale a teatro. Presentato il dolce realizzato da Andrea Urbani, pasticcere Ampi, pronto a trasformarsi in un gioco...da gustare. Prende ispirazione dal Guglielmo Tell, attraversa, prendendone spunto, il paniere gourmet rossiniano, per raggiungere i personaggi dell'opera simbolo del compositore pesarese, Il Barbiere di Siviglia. Il "Panettone G. Rossini" è pronto ad arricchire le tavole della città - rivolgendo lo sguardo anche all'estero - durante le prossime festività natalizie, nell'anno del 150/o dalla morte del Cigno che Pesaro, città natale del Maestro continua a omaggiare. "Presentiamo un progetto - ha detto il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini - che rappresenta l'energia, la creatività e il 'saper fare' che il nostro territorio è capace di regalare. La varietà delle iniziative messe in campo, anche dai privati, è un valore aggiunto e un segno chiaro del coinvolgimento che il 150/o Rossiniano è riuscito a innescare".