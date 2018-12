Hashtag Ricci #iostonelPd, no scissioni

(ANSA) - PESARO, 6 DIC - Matteo Ricci, che aveva promosso l'appello dei sindaci a Marco Minniti per la sua candidatura al congresso del Pd, lancia su Twitter l'hashtag #iostonelPd, dopo le ricorrenti voci di una prossima scissione promossa da Matteo Renzi. "I sindaci vogliono un partito unito - scrive il primo cittadino di Pesaro - aperto e riformista. No a nuovi partiti e a scissioni. 550 primi cittadini avevano chiesto l'impegno di Minniti per questo. I sindaci sono l'energia locale del Pd e vogliono unità. #iostonelPd".