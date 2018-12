Due volte guida ubriaco, arrestato

Sorpreso due volte nel corso degli anni alla guida in stato di ebbrezza alcolica, un operaio 50enne di Tolentino è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto al regime di detenzione domiciliare, su disposizione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona. L'uomo era stato denunciato penalmente nel 2014 dai carabinieri che lo avevano colto alla guida con un tasso alcolico oltre la soglia di legge: gli era stata sospesa la patente (riacquisita qualche mese dopo) e gli erano stata concessa la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Ma nel 2017, di nuovo alla guida in stato di ebbrezza aveva avuto un incidente ed era finito in ospedale. Ora dovrà stare a casa: la condanna definitiva per i fatti del 2014, insieme all'inottemperanza dei lavori di pubblica utilità, gli costeranno tre mesi di detenzione domiciliare.