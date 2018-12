Gostoli, ha vinto il Pd non una persona

Passaggio di consegne oggi tra il segretario regionale uscente del Pd Francesco Comi e quello appena espresso dalle primarie Giovanni Gostoli. "Il 2 dicembre ha vinto il Pd, non una persona, è stata una bella prova di democrazia" ha detto Gostoli, ringraziando i volontari che hanno tenuto i seggi aperti. Comi ha parlato di un risultato "inequivocabile" per primarie "partecipate": "13mila votanti, con oltre 8.000 voti a Giovanni, e 4.180 allo sfidante Paolo Petrini" che si è affermato nettamente ad Ancona, "ma che comunque, anche escludendo i voti di Pesaro sarebbe rimasto distanziato da Gostoli". Ora per Gostoli è il momento ricucire: "ho già parlato con il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e con Petrini, sono interessanti alcuni punti della sua piattaforma, come l'organizzazione tematica". L'investitura ufficiale da parte dell'assemblea regionale del Pd il 16 dicembre ad Abbadia di Fiastra.